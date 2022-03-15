Diyarbakırlı yazar Sinanoğlu 10. kitabını çocuklara hediye etti

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu çocuklar için yazdığı ’Kaplumbağanın Zaferi’ 10. kitabını ilk bin adet basımını köy okullarına hediye etti.

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu farklı edebi konularda bugüne kadar 10 kitap yayınladı. Yayınlanmış eserleri arasında roman, öykü, şiir ve çocuk kitabı bulunan yazar son kitabını çocuklar için yazdı. 10. kitabı olan ’Kaplumbağanın Zaferi’ eserini bin tane basımını çocuklara ücretsiz hediye etti. Özelikle kırsal da okuyan ve kitaba ulaşmakta güçlük çeken, imkanları kısıtlı olan köy çocuklarına kitabını armağan etti. Çocuklara yönelik öykü kitabı olan Kaplumbağanın Zaferi dört konudan oluştuğunu söyleyen Sinanoğlı, birbirinden bağımsız farklı öyküleri birleştirerek çocuklara öğretici ve eğitici sade ve yalın bir dille masal tadında kitabını kaleme aldığını kaydetti. Sinanoğlu, “Kaplumbağanın Zaferi dört farklı konuda, 38 sayfa olarak yazıldı. Birinci konuda başarıya giden yolda çocukların nasıl davranılması gerektiğini ve bu yolda nasıl, ne şekilde sabır etmeleri gerektiğini anlatıyor. İkinci konuda çocukların cesaretlenmeleri için kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini, hiç bir şeyin onlardan daha önemli olmadığını ve kendileriyle barışık olmaları gerektiğini anlatıyor. Üçüncü konu yardıma ihtiyacı olan birine yardımcı olunması gerektiğini, çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı eğitici bir dille yazar anlatıyor. Dördüncü konu ise dostluğun ve arkadaşlığın önemini vurgulayan bu iki kavramın değerinden, öneminden bahseden yazar çocukların seviyesine inerek anlatıyor” dedi.