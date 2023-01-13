Diyarbakırlı sporcular ödüllendirildi

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Spor Akademisi bünyesinde dünya, Avrupa ve Türkiye müsabakalarında başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gençlere gerekli imkanlar verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdiklerini belirterek, gençleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bütün imkanların gençler için seferber edilmesi gerektiğine vurgu yapan Beşikçi, “Diyarbakır’ımızın on binlerce yıllık tarihini yaşamak, yaşatmak, yeniden işlemek ve gelecek nesillere de aktarmak bizlere ağır sorumluluklar yüklemektedir. Tabi bu sorumluluklar içerisindeki en ağır vazifelerden birisi de elbette ki kıymetli gençlerimize düşüyor. Ne zaman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir araya gelsek, ‘Aman ha gençlerimizin geleceği bizim için çok önemli, bütün imkânlarımızı gençlerimiz için onların hayallerini gerçekleştirmek için seferber edin’ diye talimatta bulunuyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz her daim gençlerimizin yanında olmuştur” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana bütçelerinin arttığını ifade eden Beşikçi, “En büyük yatırımlarımızı da gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve engellilerimize aktardık. Siz kıymetli sporcularımızın başarıları bizleri motive eden bizi ayakta tutan değerlerdir. O yüzden sizlere teşekkür etmesi gereken, sizlere minnet duygusu beslemek zorunda olan bizleriz. Ben bu noktada sizlere antrenörlerimize ve ailelerinize kıymet duygularımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi tarafından sporculara yönelik düzenlenen ödül gecesine Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Gençlik Hizmetler Müdürü Aydın Çetin, Gençlik Spor Şube Müdürü Abdulbaki Karabulut, Yenişehir İlçe Spor Müdürü Uğur Sayar, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, Yenişehir Spor Koordinatörü İbrahim Ertaş, Sanatçı Ferhat Üngür, antrenörler ve sporcular katıldı.