Diyarbakırlı sporcu Muaythai müsabakalarında Avrupa 2’ncisi oldu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Bedri Uludağ, 32 ülkeden 750 sporcunun katılımı ile Antalya’da düzenlenen IFMA-Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakalarında 48 kiloda Avrupa 2’ncisi oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu, IFMA Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu ve EMF Avrupa Muaythai Federasyonu Faaliyet Programları’nda yer alan ’’IFMA-Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’’ müsabakaları 22-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı.

32 ülkeden 750 sporcu ve 200 idareci yönetici hakemle birlikte binin üzerinde katılımcının olduğu kupada, Yenişehir Belediyesi’nin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlendiği Yaz Spor Okulları’nda yetişerek 48 kiloda Üst Gençler, 15-17 yaş aralığı Muaythai KİCKBOKS Uluslararası Şampiyonası’nda Avrupa 2’ncisi olan Bedri Uludağ, Beden Eğitimi Bölümü sınavına girerken ek puan almaya da hak kazandı.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü İbrahim Ertaş, “Başta Yenişehir Kaymakamım ve Belediye Başkan Vekilim Sayın Murat Beşikci’ye bizlere vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Amacımız Yenişehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaz ve Kış Spor Okulları ile gençlerimizi sportif faaliyetler ile madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmaktır. Başarısından ötürü sporcumuz olan Bedri Uludağ’ı da tebrik ediyorum” dedi.