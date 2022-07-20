Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı

17 yaşındaki Hayrünnisa Azbay, hafta içerisinde sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı YKS Dil Sınavında 80 sorunun 77’sini doğru cevaplandırarak önemli bir başarıya imza attı. İlk hedefinin Marmara Üniversitesine girmek olduğunu belirten öğrencinin elde ettiği başarı öğrenim gördüğü Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde sevinçle karşılandı.

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı’nın verileri belli olurken, Diyarbakırlı öğrencilerin bu yılki yüksek başarıları kentte sevinçle karşılandı. Son yıllarda yabancı dil bölümlerine olan yoğun ilgi dikkat çekerken, öğrencilerin tercihlerinde de ciddi bir artış yaşanıyor. Başarı gösteren öğrencilerden biri 17 yaşındaki Hayrünnisa Azbay. Yıllardır hayalini kurduğu üniversite yabancı dil bölümü için Haziran ayında yapılan sınava girerek ter döken Hayrünnisa, 80 sorunun 77’sini doğru cevaplandırarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı. YKS Dil branşında 460 puan alan başarılı öğrenci, Türkiye’nin bu alanda başarılı ve önde gelen üniversitelerine tercih yapma hakkı kazandı.

Diyarbakır adına elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hayrünnisa Azbay, örgün eğitim aldığı Diyarbakır Kayapınar Ahmedi Hani Anadolu Lisesindeki öğretmenlerinin bu başarıda en önemli pay sahipleri olduğunu söyledi.

"Dil alanında yeni nesillere öncü olmak istiyoruz"

Hedefinin iyi bir üniversitede okuyarak Diyarbakır’a ve ülkeye faydalı bir birey olmak olduğunu anlatan Azbay, ”TYT’de de hedeflediğim başarıya ulaştım. Ama asıl hedefim dil sınavında başarılı olmaktı. Çok şükür hedeflediğim sonuç geldi. Başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuçta hepsi emek harcadı. İlkokuldan beri bu hayali kuruyordum. İngilizce ve yabancı dile karşı hem merakım, hem hedeflerim var. Şanssız bir pandemi süreci yaşadık. Buna rağmen motivasyonumu bozmadım. Okulun olmadığı dönemde kurstaki hocalarımızın verdiği programla bu açığı kapatmaya çalıştık. Hocalarımızın çok ciddi emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. En çok da hocalarımın emeğini ve bana her zaman destek olan ailemin güvenini boşa çıkarmadığım için sevinçliyim. Daha yolun başındayım. Dil alanında uzmanlaşmak istiyorum. Gelecekle ilgili hayallerim var. İyi bir üniversitede okuyarak aileme, şehrime ve ülkeme yararlı olmak istiyorum. Azim, gayret ve inanç başarıyı getirir. Diyarbakır’ın bu anlamda çok iyi potansiyeli var. İnşallah bizim başarımız bizden sonraki nesiller için teşvik edici olur” şeklinde konuştu.