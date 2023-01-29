Diyarbakırlı öğrenciler İstanbul ve Ankara’yı gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki akademi liselerde eğitim gören öğrenciler, İstanbul ve Ankara’yı gezdi.

Diyarbakırlı öğrenciler, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ve Türkiye’nin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleşen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi çerçevesinde İstanbul ve Ankara gezisine katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dicle Akademi Liseye kayıtlı 135 öğrenci, İstanbul ve Ankara’daki tarihi mekanları görme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, rehberler eşliğinde ilk durak yerleri olan İstanbul’da Pierre Loti Tepesi, Pierre Loti Teleferik, Minyatür İstanbul, Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Boğaz ve tekne turları gezilerine katıldı. Öğrenciler, Ankara’da ise Anıtkabir, TBMM, Millet Camii, Millet Kütüphanesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Polis Müzesi ve İçişleri Bakanlığını gezip gördü.

5 gün süren gezide ulaşım ve konaklama hizmetleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler, geziden çok memnun kaldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.