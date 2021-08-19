Diyarbakırlı Öğrenciler İbn-i Sina Haftası’nı kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, tıp alanında yaptığı çalışmalarla hekimlerin önderi olarak bilinen ve "Büyük Üstat" olarak anılan İbn-i Sina Haftası’nı kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaşadığı dönemin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olan İbn-i Sina için etkinlik düzenledi.

Her yıl İbn-i Sina’nın doğum günü olan 17 Ağustos’u da baz alınarak kutlanan haftada eğitmenler, ünlü tıp insanının yaşamı ve yaptığı çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. İbn-i Sina Haftası’nda öğrencilere, yapılan bilgilendirmenin ardından DNA ve insan anatomisi materyallerini tanıtılarak yakından inceleme yapmaları sağlandı.

Ortaçağ Biliminin Kurucusu

Avrupa’da "Avicenna" (Hekimlerin Piri) olarak tanınan ve Ortaçağ biliminin kurucusu olarak anılanİbniSînâ 17 Ağustos 980’de Buhara’nın Afşana kasabasında doğmuş, 21 Haziran 1037’de Hemedan’da vefat etmiştir. Doğumunun 1003. yıldönümü olan 1983’den itibaren her yıl Ağustos ayının 3. haftası İbn-i Sina Haftası olarak kutlanmaktadır.