Diyarbakırlı öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini andı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi ve Akademi Lise öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı. Merkez Bilgi Evi Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Eğitmenler, hain darbe girişiminde neler yaşandığını ve bu önemli tarihte bilinmesi gerekenleri öğrenci ve velilerine aktardı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehit olan vatandaşların isimlerinin okunduğu etkinlikte öğrenciler, şiir ve kompozisyonlar okudu. Etkinlik, 15 Temmuz belgesel filminin izlenmesi, şehit Ömer Halis Demir’in hayatı hakkında bilgilerin verilmesi ve edilen dualarla sona erdi.