Diyarbakırlı modacıdan köy okullarında okuyan çocuklara sürpriz

Diyarbakırlı modacı Recep Demiray, İstanbul’dan gelerek köy okulundaki öğrencilere sürpriz hediyeler getirdi.

İstanbul’dan Diyarbakır’a davet üzerine gelen modacı Recep Demiray Ergani Yedi Ören köyündeki çocukları ziyaret etti. Demiray, ziyareti esnasında beraberinde getirdiği hediyelerle köy halkı ve çocuklarına çeşitli armağanlarda bulundu. 80 çocuk ve ailelerine bayramlık hediye eden Demiray, batı veya doğu fark etmeksizin dezavantajlı çocuklara yardım elini uzatılması gerektiğini söyledi. Demiray, “Burada ki köy de bizim İstanbul’da ki köyde bizim, Eylül ayında ise anaokulu açarak destek olacağız” dedi.