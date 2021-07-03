Diyarbakırlı miniklerin mezuniyet coşkusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kreşlerinde eğitim gören minikler, ‘Yıl Sonu Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği’ ile mezuniyet heyecanı yaşadı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü kreşlerinde okul öncesi eğitim alan 6 yaş grubu çocukları mezun oldu. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Çocuk Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet etkinliğine, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, öğrenciler ve aileleri katılırken, etkinlikte minikler çuval yarışı, halat çekme, yumurta yarışı, un üfleme ve balon patlatma gibi geleneksel oyunları oynadı.

Daha sonra öğrencilere karneleri verilmesiyle etkinlik son buldu.