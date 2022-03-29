Diyarbakırlı minikler ’Kütüphane Haftasını’ kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 Mart-3 Nisan ’Kütüphane Haftası’ nedeniyle bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler için kütüphane gezisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası minik öğrencilere okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ’Kütüphane Haftası’ nedeniyle yapılan etkinlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde Mehmet Uzun Kent Kütüphanesini gezdi. Öğrencilere, kütüphane haftası ve kitap okumanın öneminin anlatıldığı etkinlikte miniklere kütüphanede uyulması gereken kurallar öğretildi.

Minik öğrencilere kitap okuma etkinliği yapılmasının ardından program sona erdi.