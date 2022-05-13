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Diyarbakırlı minik yüzücülerin mücadelesi sona erdi
Diyarbakır’da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı. Okul sporları müsabakaları çerçevesinde gerçekleşen yarışmalar 11-12 yaşındaki minik öğrencilerin parmak ısırtan mücadelelerine sahne oldu.
DİYARBAKIR 13.05.2022, 11:14
Diyarbakır’da okullar arası minikler yüzme müsabakaları tamamlandı. Okul sporları müsabakaları çerçevesinde gerçekleşen yarışmalar 11-12 yaşındaki minik öğrencilerin parmak ısırtan mücadelelerine sahne oldu.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köşkler Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen müsabakalar, iki gün sürdü. Yüzme İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yarışmalara 9 kulüpten 70 sporcu katıldı. Sporcular, dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti.