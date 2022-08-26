Diyarbakırlı milli antrenöre büyük onur

Yetiştirdiği başarılı sporcularla adından sıkça söz ettiren Kick Boks Milli Takımı Antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş’a önemli bir görev verildi.

Ertaş, Kick Boks Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından Büyükler Point Fighting Teknik Kurul Başkanlığına getirildi.

İbrahim Ufuk Ertaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır tarihinde ilk kez bir antrenörün Kick Boks Büyükler Point Fighting Teknik Kurul Başkanlığına getirildi söyledi.

Bu onurlu göreve getirilmenin haklı gururunu yaşadığını belirten başarılı antrenör şöyle dedi:

“ Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı’nın teklifi, yönetim kurulumuzun onayı ile Kick Boks Büyükler Point Fighting Teknik Kurul Başkanlığına getirildim. Bu onurlu göreve getirilmemi sağlayan Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve Genel Sekreterimiz Harun Demir’e çok teşekkür ediyorum. Bana inananların güvenini boşa çıkarmayacağım.”

İbrahim Ufuk Ertaş, Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen ‘İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisine katılmıştı. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen uluslararası olimpiyatın resmi açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.