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Diyarbakırlı kuyumcudan darphaneye altın önerisi

Diyarbakır’da 30 yıla yakındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, vatandaşların dolara yönelmesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, bunun engellenebilmesi için 1 kilogram has altından 14 gram altın alınmasında maliyetin düşürülmesi adına darphaneye çağrı yaptı.

DİYARBAKIR 28.10.2021, 23:05
Diyarbakırlı kuyumcudan darphaneye altın önerisi

Diyarbakır’da 30 yıla yakındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, vatandaşların dolara yönelmesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, bunun engellenebilmesi için 1 kilogram has altından 14 gram altın alınmasında maliyetin düşürülmesi adına darphaneye çağrı yaptı.

Diyarbakır’da 30 yıla yakındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, vatandaşların dolara değil altına yönlenmesi için yetkililerin harekete geçmesi konusunda önerilerde bulundu. Yatırım araçlardan en değerlerinin altın olduğunu belirten Yüksel, “Vatandaşın dolara yönelmesi tabii bizleri rahatsız ediyor. Neden dolara yöneliyor? Yani burada cumhuriyetler var. Has altın var. Altın dünyanın her yerinde değerlidir, kıymetlidir ve her gün değer kazanıyor. Vatandaşlar kesinlikle altına yönelmeli. Biz bunu söylemek istiyoruz ve yıllardır bunu hep önde tutuyoruz. Yani altın hep değer kazandı. Herkes para kazandı. Çok güzel yerlerde kendini ev aldı. Herkese bunun farkında ve bunu biliyor” dedi.

1 kilogram has altından darphanenin kuyumculuk sektöründe olanlardan 14 gram işçilik ücreti aldığını ve bundan dolayı bazı sahtekarlar merdiven altı cumhuriyet ve çeyrek altın üretimi yaptığını belirten Yüksel, “Şu gördüğün Cumhuriyet serisi. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında Darphane Genel Müdürlüğü tarafında devletin kontrolünden çıkan ürünlerdir. Bak gördüğümüz Cumhuriyet serisi yıllardır bunlar böyle darphane tarafında basılıyor. Burada daha önereceğimiz güzel şeyler olabilir. Vatandaşın altına yönelmesi için. Şu an bir bu mesleğin içinde sektörümüz bulunan biri darphaneye gittiği zaman has altını veriyor, ‘Bana Cumhuriyet serisini işte çıkart’ diyor. Bundan 14 gram işçilik alınıyor. Burada bir yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatandaş bu parayı kazanmıyor ki. Bu yanlış olduğunu diye düşünüyoruz. Hal böyle olunca vatandaş ne yapıyor? Bu sektörde kötü niyetli olan her sektörde olduğu gibi ne yazık ki bizde de bu tür şeyler var. Başka şekilde sahtekarlığa veya daha başka yerlere yöneliyor” diye konuştu.

Darphanenin günümüzde talep fazla olduğunda talebi karşılamadığını da aktaran Yüksel, “Bu altınlar piyasada sürekli olması gerekiyor. Vatandaşın sürekli cumhuriyet altına alması gerekiyor. Böyle olunca, yüksek olunca tam talebi karşılamayınca ne oluyor? Kötü niyetli insanlar bunu merdiven altı kaçak şekilde çıkartıyor. Ayarı tespit olmuyor ve milimden, ayarından kaçırıyor. Biz vatandaşlar ve bizim sektör bununla ilgili sıkıntıları dile getirmemiz gerekiyor. Eğer cumhuriyet serisi ve sarafiye dediğimiz bu tür şeyler cumhuriyet serisi güzel bir şekilde darphane ve yetkililer bunu piyasaya sürebilseler ve esnafın talebini karşılayabilseler bu çok güzel bir şekilde piyasaya girer. Biz de vatandaşın talebini karşı karşılarız ve bu sahtekarlığın önüne geçeriz. En azından düşük ayarlı ve millim tam olmayan ürünler piyasaya girmez. Bu sahtekarlığın önüne de geçmiş oluruz. Aslında bizim söylediğimiz şudur. Vatandaşlarımız altına yönelmeli, dolarda çıkmalı altın daha değerli ve öyle bir zaman gelecek ki altın bütün her şeyden daha üstün, daha güzel bir şekilde kar kazanacak” şeklinde konuştu.

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