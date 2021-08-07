Diyarbakırlı kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü işbirliği ile madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kadınlarla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Koşuyolu Parkı’ndaki Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narko-rehber ekipleri, kadınları bilgilendirdi. Eğitici Narko-rehberler, seminerde, madde bağımlılığının toplumsal halk sağlığı sorunu olduğu belirterek, herkesin bağımlı olma riskinin bulunduğunu ve ‘Benim çocuğum yapmaz’ anlayışının yanlış olduğuna vurgu yaptı. Projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda çocukların madde kullanımına başlamasının önüne geçmek ve kullanımının başında fark edilerek engellenmesinin amaçlandığı dile getirilerek bu açıdan annelerin üstlendiği görev itibariyle destek ve katkılarının önemli olduğu ifade edildi. Seminerde, başta madde bağımlılığı olmak üzere kötü ve zararlı alışkanlıkların altında yatan nedenler, ebeveynlerin çocuklarda madde kullanımına dair dikkat etmesi gereken şüphe uyandıran tutum ve davranışlar, madde kullanan bireylere karşı yaklaşım tarzı ve çözüm önerileri anlatıldı.

Tedavi süreci ile destek alınabilecek kurum ve kuruluşların da bilgilerinin paylaşıldığı eğitimde kadınlar, merak ettikleri soruları narko-rehberlere yöneltirken, eğitim semineri, kadınların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.