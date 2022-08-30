Diyarbakırlı iş adamı Karagöz, Limak’ın yatırımlarına talip

Karagöz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakırlı iş adamı Musa Karagöz, Limak Şirketler Grubu’nun yatırımları arasında yer alan Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çimento fabrikalarına talip oldu.

Limak Şirketler Grubu bünyesindeki Diyarbakır, Siirt, Mardin Şanlıurfa, Bitlis ve Gaziantep’te bulunan çimento fabrikalarına Karagöz Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karagöz’ün talip olduğu öğrenildi. Kamu ve özel sektör alanında yaptığı faaliyetleriyle bilinen iş adamı Karagöz, anlaşma sağlanırsa Limak Şirket Grubu’nun çimento fabrikalarından birini satın alacağı bildirildi. Anlaşma sağlanırsa, Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) nezdinde pazarlıklar yapılacak. İşlemlerin ardından her iki firma, satışla ilgili duyuru Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilecek.

Sanayi sektöründe yeni yatırımlar sağlamak amacıyla Karagöz Şirketler Grubu olarak, Limak’ın çimento fabrikalarına talip olduğunu aktaran Karagöz, “Amacımızı, inşaat ve tarım faaliyetlerimize sanayi alanını da eklemek. Yapacağımız yatırım öncelikle hemşehrilerimizin faydalanması için Diyarbakır’ı tercih edeceğiz. Bu çerçevede öncelikle Limak Şirketler Grubu’nun Ergani ilçesindeki çimento fabrikasına talibiz. Önümüzdeki günlerde firmaların yetkilileri bir araya gelip, pazarlık sürecini başlatacağız. Karagöz Şirketler Grubu olarak, kamu ve özel taahhüt faaliyetlerinin yanı sıra tarım alanın da önemli yatırımlarımız mevcut. Şirketimizi ve şehrimiz Diyarbakır’ı birlikte güçlendirmek amacıyla sanayi sektörüne de yatırım hedeflerimiz var. Kentimizi sanayi alanında kalkındırmak, her iş insanın sorumluluğudur. Biz de bu doğrultuda hareket edeceğiz. Ergani Çimento Fabrikası’nı bünyemize katarsak, istihdamda önemli adımlar atacağız” dedi.

Diyarbakır’ın en önemli sanayi kuruluşu

Diyarbakır’ın hem istihdam hem de üretim alanında en önemli sanayi kuruluşu olan Ergani Çimento Fabrikası, 2005 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu varlıkları arasındayken en yüksek teklifi 120 milyon 750 bin dolarla Limak Şirketler Grubu verdi. Şirketin günümüzde Türkiye, Mozambik, Fildişi Sahilleri ve Dubai’de operasyonları bulunan Limak Çimento, 11 adet çimento fabrikası bulunuyor. Ergani Çimento fabrikasında uluslararası standartlara uyumlu olmak üzere üç ayrı ürün üretilmekte. Her türlü çevre standartlarının uygulandığı fabrikada, tüm arıtma tesisleri ve filtreleri en son teknolojiye uygun olup bugüne kadar bu tür çevre ile ilgili yatırımlara Ergani fabrikasına milyonlarca dolar civarında harcama yapıldı.