Diyarbakırlı erbane ustası, babasından devir aldığı mesleği sürdürüyor

Diyarbakır’ın erbane ve davul ustası Zülfi Yoldaş’ın ölümünün ardından oğlu Yunus Yoldaş, babasından devraldığı atölyesinde erbane üretimini sürdürüyor. Yoldaş, "Şehir dışından birçok insan bana ulaştı ve erbane yapımını öğrenmek istediklerini söylediler, bende o yüzden atölyeyi büyütüp insanlara bu işi öğretmek istiyorum" dedi.

13 Haziran 2019 yılında yaşamını yitiren Diyarbakır en eski erbane ve davul ustası Zülfi Yoldaş ölümünün ardından oğlu Yunus Yoldaş, babasının bıraktığı yerden erbane yapımını devraldı. Babasının el işçiliği ile yaptığı mesleği Yunus Yoldaş, günümüz tekniklerini de kullanarak daha seri bir şekilde erbane yapmayı sürdürüyor.

Babasından kalma bu mesleği kendisinin de severek yaptığını söyleyen Yoldaş, "Aşık Zülfi Yoldaş’ın oğluyum 1980’li yıllardan beri babam bu işi yapardı erbane ustasıdır. Babam 2 yıl önce vefat etti, babamın vefat etmesiyle birlikte atölyeyi ben işletmeye başladım. Burada erbana, bendir, akortlu erbaneler ve kına erbaneleri yapıyoruz. Yurtdışına kadar gönderiyoruz. Çin, Hollanda, Kanada ve Almanya’ya gönderiyoruz. Erbane, dergah enstürmanı olması dışında aynı zamana da halk enstrümanıdır. Erbane imalatını Diyarbakır’da yapan sadece bizin tamamen el emeği ile yapıyoruz ve fabrikasyon hiçbir erbanemiz yoktur" dedi.

"Atölyeyi büyütmek istiyorum"

Bu mesleğini öğrenmek isteyen birçok kişinin kendisine ulaşmak istediğini söyleyen Yoldaş, "KOSGEB projesi ile atölyemi geliştirerek 5-6 kişiye istihdam sağlamak istiyorum. Çünkü babam bu atölyede tamamen el işçiliği ile erbane yapıyordu. Şehir dışından birçok insan bana ulaştı ve erbane yapımını öğrenmek istediklerini söylediler, bende atölyeyi büyütüp insanlara bu işi öğretmek istiyorum" diye konuştu.