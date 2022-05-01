Diyarbakırlı çiftçilere çeltik tohumu desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla çiftçilere tohum desteğinde bulundu. Vali Karaloğlu, “Karacadağ çeltiği şehrimizin coğrafi işaret almış endemik ürünü, bölgede sadece Karacadağ’da yetişen güzel bir pirinç, bunun yaşatılması, ekimini sürdürebilmemiz lazım” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Karacadağ Çeltiği Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma” projesi çerçevesinde Çınar, Çermik, Bağlar, Hazro, Ergani ve Yenişehir ilçelerinde 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı. Programa AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çiftçiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu önünde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın tarımsal üretim ve hayvancılıkta ülkemizin stratejik illerinden birisi olduğunu söyledi.

“15 bin hektarlık yeni sert kabuklu meyve bahçemiz oluştu”

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Karaloğlu, bu çerçevede önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Karaloğlu, “2 senedir uyguladığımız sert kabuklu meyveler projemiz şu anda 2022’nin sonbahar ekimleri ile son bulacak. Yaklaşık 15 bin hektarlık yeni sert kabuklu meyve bahçemiz oluştu. Sadece 3 meyve grubunda, cevizde, fıstıkta ve bademde 420 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Yaklaşık 80 bin de dut fidanı dağıttık. İpek kozası üretimi ve ipek böcekçiliği ile ilgili 500 binin üzerinde fidanı çiftçimizle buluşturmuş olduk. Diyarbakır’ın kırmızı mercimekte önemli üretim merkezlerinden bir tanesi, çiftçilere sonbaharda kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulunacağız. Karacadağ çeltiği şehrimizin coğrafi işaret almış endemik ürünü, bölgede sadece Karacadağ’da yetişen güzel bir pirinç, bunun yaşatılması, ekimini sürdürebilmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan tohum dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.