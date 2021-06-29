Diyarbakırlı annelerden zehir tacircilerine karşı dik duruş

AK Parti Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 21 kişiden oluşturulan anneler heyeti, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesine destek verdi.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya ile beraberinde 21 Diyarbakırlı anne ziyarette bulunarak “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesine destek verdi. Anneler Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ile bir araya geldi.

“Diyarbakır gündeminden kaldıracağız”

İlçe emniyet müdürlüğü ziyareti sonrası ziyarete ilişkin bilgilendirme de bulunan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, Diyarbakır’da teröre karşı nasıl yek vücut oldularsa bugünde zehir tacircilerine karşı da yek vücut olduklarını kaydetti. Kaya, “Diyarbakırlı anneler olarak bu konuda bir araya geldik ve gelmeye devam edeceğiz. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında emniyetimizden gerekli bilgileri aldık. Bu konuda inanıyorum ki anneler olarak bu sorunu da Diyarbakır gündeminden kaldıracağız inşallah. Bu vesileyle Diyarbakırlı annelerin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya selamları var. Başta İl Kadın Kolları Başkanımız Müzeyyen Kaya olmak üzere tüm annelerimize teşekkür ediyorum” dedi.