Diyarbakır’ın yolları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arterlerindeki bulvar ve caddelerde yenileme çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2022 asfalt sezonunda kent merkezinde trafik akışını rahatlatmak için bozulan caddeleri yenileme projelerini sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, konforlu yollar ve kavşaklarda sorunsuz ulaşım için hummalı şekilde çalışıyor. Ekipler Kayapınar ilçesinde Diclekent Bulvarı, Musa Anter, Tekel, Yılmaz Güney, Tekel ve Mastfroş caddelerinde 6,5 kilometre uzunluğundaki yolda 26 ton asfalt serdi. Ulaşım Daire Başkanlığınca yol çizgilerinin yapılmasının ardından caddeler, yeniden vatandaşın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz, daha güvenli bir ulaşım için kent merkezi ile kırsalda yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.