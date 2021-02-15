Diyarbakır’ın yeni oksijen deposu Bağlar Millet Bahçesinin yapımına başlandı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis ettiği 92 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinin yapımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Bağlar Belediyesi tarafından Bağcılar Mahallesinde tahsis ettiği 92 bin metrekarelik alanda yapacağı Millet Bahçesinde geri sayım başladı. İhale aşamasının tamamlanmasından sonra projenin saha çalışmalarına resmen başlandı. TOKİ tarafından yürütülecek çalışmalarla Diyarbakır’a yeni bir soluk getirecek Bağlar Millet Bahçesi Projesinin 1 buçuk yılda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Sosyal donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir yeşil alan oluşturması amaçlanan proje 400 binden fazla nüfusu olan Bağlar’ın çehresini değiştirecek.

“Bağlar, Diyarbakır’ın huzur alanı haline gelecek”

Projenin başladığı alanda incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirlerde çevre ve yeşil alan bilincini artırmak amacıyla büyük önem verdiği Millet Bahçesinin çok yönlü özellikleriyle Bağlar’ı Diyarbakır’ın oksijen deposu haline getireceğini söyledi. Belediye olarak arazi tahsisinde bulunarak projeye büyük katkı sunduklarını belirten Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere sunmuş olduğu imkanlar ve kendisinin millete olan sevdasından almış olduğumuz güvenle Bağlar’ımızı hak ettiği gelişmiş şehir seviyesine getirmek için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Tahsis etmiş olduğumuz arazide Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ tarafından yapılacak Millet Bahçesi ilçemizi Diyarbakır’ın yeni oksijen ve huzur alanı haline getirecek” dedi.