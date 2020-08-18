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Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki trafo binalarına tarihi Sur motifi
DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE DAHA ESTETİK BİR KENT GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURMAK İÇİN BAŞLATILAN UYGULAMAYLA İLÇEDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI SUR MOTİFİ İLE BOYANIYOR.
DİYARBAKIR 18.08.2020, 11:31
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde daha estetik bir kent görüntüsü oluşturmak için başlatılan uygulamayla ilçedeki elektrik trafoları Sur motifi ile boyanıyor.
Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçe merkezinde bulunan ve çirkin görüntü oluşturan trafo binaları, üzerlerine resimler yapılarak güzel görüntüye kavuşturuluyor. Öğrenciler tarafından kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafo binaları, tarihi Sur resimleriyle süslenerek boyanmaya başladı. Sur ilçesinde yapımı tamamlanan trafo binasındaki çalışmayı gören vatandaşlar, resim öğretmenliği bölümü öğrencileri ile trafo binalarının birer sanat eserine dönüştürdüklerini söyledi.
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