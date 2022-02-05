banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

Diyarbakır’ın nüfusu yüzde 4,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5’lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını, Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayısı açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.

DİYARBAKIR 05.02.2022, 10:00
Diyarbakır’ın nüfusu yüzde 4,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5’lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını, Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayısı açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.

TÜİK, 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5’lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 904 bin 188 kişisi erkek ve 887 bin 185’i kadından oluşan Diyarbakır nüfusu 1 milyon 791 bin 373 kişi oldu. Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayıda açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.

Aralarında merkez ilçelerin de olduğu 17 ilçenin nüfus dağılımı ise şöyle, “Kayapınar 411 bin 865 kişi ile 27,0 artış, Bağlar 400 bin 19 kişi ile 1,3 artış, Yenişehir 217 bin 12 kişi ile 10,1 artış, Bismil 118 bin 592 kişi ile -0,1 azalış, Ergani 135 bin 514 kişi ile 7,5 artış, Sur 100 bin 322 kişi ile -17,7 azalış, Silvan 86 bin 745 kişi ile -10,3 azalış, Çınar 77 bin 112 kişi ile 4,1 artış, Çermik 50 bin 390 kişi ile -13,2 azalış, Dicle 36 bin 711 kişi ile -22,2 azalış, Kulp 34 bin 644 kişi ile -22,2 azalış, Hani, 32 bin 658 kişi ile -11,9 azalış, Lice 24 bin 313 kişi ile -28,9 azalış, Eğil 22 bin 165 kişi ile -9,7 azalış, Hazro 16 bin 541 kişi ile -14,3 azalış, Kocaköy 15 bin 750 kişi ile -14,1 azalış ve Çüngüş 11 bin 20 kişi ile -24,5 azalış”

Yabancı uyruklu insan sayısında artış

Öte yandan TÜİK, Diyarbakır’da yaşayan yabancı insan sayısında da artış olduğunu belirterek, 2020 yılında 568’si erkek, 607 kadın olmak üzere bin 175 olan Diyarbakır’da yaşayan yabancı sayısının; 2021 yılında 798’i erkek, 859’u kadın olmak üzere toplamda bin 657’ye yükseldiğini açıkladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11