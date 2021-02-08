banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de nüfus artış hızı düşerken Diyarbakır’da ise bu hızda artış yaşandığı gözlendi. Diyarbakır’da nüfus 27 bin 68 artarak 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu.

DİYARBAKIR 08.02.2021, 10:24
7
Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de nüfus artış hızı düşerken Diyarbakır’da ise bu hızda artış yaşandığı gözlendi. Diyarbakır’da nüfus 27 bin 68 artarak 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2019 yılına göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı ise 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

Diyarbakır nüfusu 27 bin 658 kişi arttı

TÜİK, 2019 yılında 1 milyon 756 bin 353 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, 27 bin 68 kişi arttığını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 899 bin 516’sı erkek, 883 bin 915’i kadından oluşan Diyarbakır nüfusu 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu. 2019 yılında 520’si erkek, 613’ü bayan olmak üzere bin 133 olan Diyarbakır’da yaşayan yabancı sayısı, 2020 yılında 568 erkek, 607 bayan olmak üzere toplamda bin 175’e yükseldi.

İlçeler bazında ise nüfus oranları Kayapınar 400 bin 905, Bağlar 399 bin 499, Yenişehir 214 bin 831, Ergani 134 bin 497, Bismil 118 bin 605, Sur 102 bin 114, Silvan 87 bin 639, Çınar 76 bin 798, Çermik 51 bin 58, Dicle 37 bin 534, Kulp 35 bin 449, Hani 33 bin 48, Lice 25 bin 27 ve Eğil 33 bin 381 kişi olarak açıklandı. Açıklanana son verilere göre nüfusun en çok olduğu ilçe Kayapınar olurken, en az nüfusa sahip ilçenin ise Eğil olduğu görüldü.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16