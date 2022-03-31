banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Diyarbakır’ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan’a hazır

Diyarbakır’da1968 yılından beri markalaşan, sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

DİYARBAKIR 31.03.2022, 10:33
Diyarbakır’ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan’a hazır

Diyarbakır’da1968 yılından beri markalaşan, sağlıklı, doğal ve birbirinden lezzetli ürünler üreten, tatlı sektöründe dünyaca üne sahip Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

İlk günkü heyecan ve şevkle, hep daha güzeli hedefleyerek ve ilklerin öncüsü olarak, bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sıtkı Altunbay, Ankara’da Çukurambar ve Diyarbakır’da, birçok farklı noktada hizmet sunmaya ve lezzet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayı öncesi gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Altunbay, “Senelerden beridir, sektörün tecrübeli kadrosuyla ürettiğimiz, kadayıf, künefe, baklava, dondurma ve tüm diğer ürünlerimizde, kalite, hijyen, temizlik ve lezzet, olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Diyabet hastaları için yaptığımız özel tatlılarımız çok beğenildi. Böylelikle diyabet hastalarımız, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, enfes tatlılarımızdan yiyebiliyorlar. Zaten firma olarak, imalatını yaptığımız tatlılarımızda, kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz, doğal ve taze ürünlerden oluşmakta” dedi.

“Tatlılarımızda, glikoz, tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz”

Kendi imalatları olan soğuk baklava, çikolatalı, beyaz çikolatalı, fıstıklı ve sade soğuk baklava çeşitlerinin de oldukça beğenilerek talep edilmekte olduğunu dile getiren Altunbay, “Soğuk baklavanın mucidi olan firmamız, patentiyle, tescilini de alarak, son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetini, Ankara ve Diyarbakır’dan tüm Türkiye’ye ulaştırmaya devam etmekte. Soğuk baklavaya ilgi, her geçen gün artmakta. Vatandaşlarımız, iftar sonrası tatlı keyfini, Ankara ve Diyarbakır’da ki şubelerimizde yapabilecekleri gibi, isterlerse bir telefonla ev veya iş yerlerine de ulaştırabiliyoruz. Ankara ve Diyarbakır’da, online soğuk baklava siparişlerini aynı gün teslim etmekteyiz. Ankara ve Diyarbakır dışındaki online soğuk baklava siparişlerini ise, özel koruyucu ambalajımızla, otobüs veya Kargo’yla teslim etmekteyiz. Soğuk baklavaya kışın da rağbet, bir hayli var. Tatlılarımızda, glikoz tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. İşimizi severek, özenle ve azimle yaparak, bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İşletmelerimizde, pandemi kuralları çerçevesinde hizmet sunuyor, temizlik ve hijyeni, işimizin bir parçası olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19