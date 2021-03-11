Diyarbakır’ın ilçeleri yeşilleniyor

Diyarbakır merkez ilçelerin daha yeşil bir görünüme kavuşması için park, kaldırım, kavşak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp Turgut Özal Bulvarı ile parkına farklı türlerde 114 adet ağaç dikti.

Havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır kent merkezinde mevsimlik çiçek, çalı ve ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin refüj, kavşak ve parklarına farklı türlerde ağaç dikmeye devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kulp ilçesi Turgut Özal Bulvarı ve parkına toplam 114 adet ağaç dikti. Ağaç dikilen alanların hazır hale getirilmesinin ardından ekipler, ilk etapta açılan çukurlara ağaçların daha sağlıklı yetişmesi için gübre döktü.

Turgut Özal Parkı’na 6 çınar ve 12 dişbudak, Turgut Özal Bulvarı’na da 55 dişbudak ile 41 çınar ağacını diken ekipler, ağaçların zarar görmemesi için her ağaca 2’şer adet herek çakarken, yeni ağaçların dikimiyle birlikte Kulp Turgut Özal Bulvarı ve parkı daha estetik bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ilçelerin refüj, kavşak, park ve kaldırımlarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürecek.