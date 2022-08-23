Diyarbakır’ın ihracatında yüzde 41’lik artış

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2022 Ocak-Temmuz ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

DTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 Ocak-Temmuz verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 163 milyon 721 bin dolarlık ihracat yapıldı Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk’ün ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “2021 ilk 7 ayında 115 milyon 372 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı 2022 yılı ilk 7 ayında yüzde 41’lik bir artış göstererek 163 milyon 721 bin dolar seviyesine çıktı” denildi.

Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığına vurgu yapan Türk, “Irak’a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 62 Milyon 431 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 25 Milyon 698 bin dolar ile İran takip ederken, Çin, Tacikistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler olmuş. Bu da gösteriyor ki Irak ile ticaretin geliştirilmesi son derece önemli bir unsurdur. Dolayısıyla başta Habur Gümrük Kapısı olmak üzere Irak ile ticareti geliştirecek bütün fiziki altyapıları daha donanımlı hale getirmeli, özellikle vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız” dedi.

Sektör olarak Diyarbakır’ın 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamülleri alanında gerçekleştirdiğini belirten Türk, “42 Milyon 724 bin dolarlık pay ile kimyevi maddeler ve mamülleri ürünleri ilk sırada yer alırken bunu, 28 milyon 724 bin dolar ile demir ve demir dışı metaller, 21 milyon 189 bin dolar ile madencilik ürünleri izlemiş. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar 17 milyon 234 bin dolar ile dördüncü, mobilya sektörü de 11 milyon 592 bin dolar ile beşinci sırada yer almış” şeklinde konuştu.

Diyarbakır ihracatının artış miktarı ve oranı kadar dikkat çeken bir diğer durum ise Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü’nün üzerinden yapılan ihracata değinen Türk, “2022 Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 113’lük bir artış göstererek 60 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Yüzde 113’lük rekor bir artış ile ilimizin ihracatına katkıda bulunan Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu ve ekibine emeklerinden dolayı Odamız adına teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.