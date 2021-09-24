Diyarbakır’ın hızla büyüyen ilçesinde grup yolu açılışı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 180 kilometrelik Bismil ilçesi Belli Mahallesi grup yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Vali Karaloğlu’nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, kamu kurum müdürleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı. Vali Karaloğlu, Belli Mahallesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın 17 ilçesinde neredeyse bütün mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının olduğunu söyledi. İlçelerde bu yıl planladıkları bin 200 kilometre yol yapımının 180 kilometrelik kısmını bu ilçede yaptıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, Bismil’in hızla büyüyen, potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Vali Karaloğlu, "Gelecekte de özellikle Silvan Barajı’nın bitmesiyle bu verimli Bismil Ovası vatandaşlarımıza zenginlik olarak dönmeye başlayacak. Bismil bugünden daha müreffeh, daha gelişmiş bir ilçeye dönüşecek. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Yol hayattır ve medeniyettir.’ Yollar çiftçimizi tarlasına, çocuklarımızı okuluna, insanımızı insanımıza, mahallelerimizi birbirine, ilçelere ve merkezlere bağlayan en önemli altyapı hizmetidir. Onun için hem merkezdeki hem de kırsaldaki cadde ve sokaklarımızın niteliklerinin yükselmesi konusunda önemli çalışmalarımız var” dedi.

“Kimse bizden daha fazla Kürt değil, kimse bizden daha fazla Türk de değil”

Belli Mahallesi grup yolunun açılışında konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, “Biz burayı Türkiye’nin diğer bölgeleri kadar seviyoruz. Çünkü kimse bizden daha fazla Kürt değil, kimse bizden daha fazla Türk de değil. Bu milletin gerçek mayasını, kimliğini ve kültürünü oluşturan doku bizim dokumuzdur. Biz buranın kalkınmasını herkesten daha fazla istedik, herkesten daha fazla istiyoruz ve herkesten daha fazla buranın kalkınması, gelişmesi, mamur bir belde haline dönüşmesi için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bismil ilçesi Belli Mahallesi grup yolunun açılışı kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi.