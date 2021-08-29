Diyarbakır’ın gökyüzüne açılan gizemli penceresi Zerzevan Kalesin’de gözlem hazırlığı

Diyarbakır’da 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ’2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği’ için hazırlıklar tamamlanıyor.

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent’te düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle, bu yıl tarihi Zerzevan Kalesinde yapılacak. Bütün özelliklerini koruyarak günümüze ulaşan dünyadaki tek Mitras Tapınağı olan Roma’nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesinde, misafirlerin gözlem alanında uygulanacak tedbirlerden araç parkları ve katılımcı sayılarına kadar tüm detaylar eksiksiz tamamlanıyor. Bu sabah itibariyle Zerzevan Kalesine AFAD ekipleri tarafından, iki gece alanda konaklama için getirilen çadırlar AFAD Diyarbakır il müdürlüğü personeli ve gönüllüleri tarafından kurulumu tamamlanıp hazır hale getirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda gökbilim meraklısı vatandaşın profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği, gizemin tarihle buluştuğu Zerzevan Kalesin’de yapılacak olan etkinlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ile aktiviteler düzenleneceği belirtildi.