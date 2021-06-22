Diyarbakır’ın gelişen yüzü Bağcılar’da sokaklar hizmetle huzura kavuşuyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin gözde kenti Diyarbakır’ın gelişen yüzü olarak kabul edilen ve 150 bine ulaşan nüfusu ile birçok ilden büyük olan Bağcılar Mahallesi’nin cadde ve sokakları Bağlar Belediyesi’nin hizmet seferberliğiyle huzur buluyor. Bölgede yeni hayata geçirilen yaşam alanları belediyenin bazalt taşından ürettiği asfaltla göz kamaştıran görüntülere kavuşuyor.

Bölgenin yeni imar alanı olan, inşaat ve yaşam alanlarının hızla yükseldiği Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi aynı gelişmeyi altyapı ve üstyapı hizmetlerini almada da gösteriyor. Merkez Bağlar ilçesine bağlı olan ve 150 bini bulan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük mahallesi olarak kabul edilen Bağcılar Mahallesi’nde günden güne artan yerleşim bölgelerine Bağlar Belediyesi yoğun tempoda çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiyor. Sokak düzenlemelerinden kaldırım yenileme, parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarına kadar birçok hizmet eş zamanlı olarak kazandırılıyor. Son olarak Heskif Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan 1207/1,1207/2 ve 1209 numaralı sokaklar belediyenin başlattığı çalışmalarla asfaltlandı. Belediyenin Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile güzelleştirilen sokaklar göz kamaştıran görüntüler kazandı.

Vatandaşlar, Başkan Beyoğlu’na memnuniyetlerini aktardı

Bölgeyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Bu kadar pratik ve hızlı bir hizmet beklemediklerini belirten vatandaşlar, "Biz bu işin zaman alacağını düşünüyorduk ama Allah razı olsun sizden çok çabuk ve pratik şekilde bu kaliteli hizmeti ulaştırdınız" dedi.

Vatandaşın memnuniyetinin her şeyden daha değerli olduğunu anlatan Başkan Beyoğlu ise "Bizim görevimiz milletin kaynaklarıyla millete hizmet etmektir. Çok şükür yaptığımız çalışmalarla sokaklarımızı huzur ve hizmetle tanıştırdık. Dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü asfaltıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.