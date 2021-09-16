banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Diyarbakır’ın enerjisi EKAY’la yükseliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin 50 yıllık katı atık sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetiminde (EKAY) 94 günde 799,277 megawatt elektrik üretildi.

DİYARBAKIR 16.09.2021, 13:54
Diyarbakır’ın enerjisi EKAY’la yükseliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin 50 yıllık katı atık sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetiminde (EKAY) 94 günde 799,277 megawatt elektrik üretildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun göreve başladığı günden beri kentin kangrenleşmiş sorunlarına çözüm getirmek için hayata geçirdiği projeler, meyvesini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, Vali Karaloğlu’nun talimatıyla kentin içme suyu kaynağı olan Karacadağ’ı, uzun yıllardır kirleten ve hiçbir yönetim tarafından yapılamayan EKAY projesinin birinci etabını 66 gün gibi kısa sürede tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilen proje ile denizden 700 kilometre uzakta olmasına rağmen yoğun bir martı popülasyonuna ev sahipliği yapan Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi.

Günlük 2 bin 776 hanenin elektriği üretiliyor

Vali Karaloğlu’nun katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle projenin birinci etabında yer alan metan gazından elektrik üreten santral, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde devreye alındı. Her biri 1,5 megawattlık 2 biogaz motoruyla üretime başlayan santralin kapasitesi, ağustosta eklenen 1,5 megawattlık 2 motor ile 6 megawatta yükseltildi. Temmuz itibariyle enerji satışına başlanan santralde, 94 günde 799,277 megawatt elektrik üretildi. Şu an 4 biogaz motorunun faal olduğu tesiste, günlük 2 bin 776 hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimi yapılıyor. Yıl sonuna kadar devreye alınacak gaz motorlarının eklenmesiyle santralin kurulu güç miktarının 14,5 megawatta çıkarılacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0