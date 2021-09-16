Diyarbakır’ın enerjisi EKAY’la yükseliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin 50 yıllık katı atık sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetiminde (EKAY) 94 günde 799,277 megawatt elektrik üretildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun göreve başladığı günden beri kentin kangrenleşmiş sorunlarına çözüm getirmek için hayata geçirdiği projeler, meyvesini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, Vali Karaloğlu’nun talimatıyla kentin içme suyu kaynağı olan Karacadağ’ı, uzun yıllardır kirleten ve hiçbir yönetim tarafından yapılamayan EKAY projesinin birinci etabını 66 gün gibi kısa sürede tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilen proje ile denizden 700 kilometre uzakta olmasına rağmen yoğun bir martı popülasyonuna ev sahipliği yapan Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi.

Günlük 2 bin 776 hanenin elektriği üretiliyor

Vali Karaloğlu’nun katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle projenin birinci etabında yer alan metan gazından elektrik üreten santral, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde devreye alındı. Her biri 1,5 megawattlık 2 biogaz motoruyla üretime başlayan santralin kapasitesi, ağustosta eklenen 1,5 megawattlık 2 motor ile 6 megawatta yükseltildi. Temmuz itibariyle enerji satışına başlanan santralde, 94 günde 799,277 megawatt elektrik üretildi. Şu an 4 biogaz motorunun faal olduğu tesiste, günlük 2 bin 776 hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimi yapılıyor. Yıl sonuna kadar devreye alınacak gaz motorlarının eklenmesiyle santralin kurulu güç miktarının 14,5 megawatta çıkarılacak.