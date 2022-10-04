Diyarbakır’ın Derman Baba’sı sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ‘Derman Baba’ olarak bilinen hayvansever Yılmaz Acu, hayvanların sadece bir gün değil, hayatın tamamında korunup kollanması gerektiğini söyledi.

Yıllardır hayırseverlik yapan Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de sokak hayvanlarını unutmadı. Acu, senelerce sokak hayvanlarına mama, yiyecek ve su temini konusunda bir grup hayırsever ile beraber, geniş bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sekiz hayvansever insanla Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde kedi ve köpeklere, temin ettikleri kelle paça atıklarını ulaştırdıklarını söyleyen Acu “Gönüllü olarak bana yardımcı olan bu hayvan dostu insanların yanı sıra, çalışmalarımda destek olan hayırsever kurum ve kuruluşlar var. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Erdal Seven, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz Sağlık Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın’a teşekkür ediyorum. Motosikletimle, her gün sokak sokak gezerek, temin ettiğim kelle paçaları sokak hayvanlarına dağıtıyorum. Benim hayvan sevgim, henüz küçük yaşlarda başladı. Burada şu hususu da özellikle belirtmek istiyorum. Hayvanlara şiddet uygulayanları, bir kez daha uyarıyor ve kınıyorum. Bu tür insanlık dışı davranışlarda bulunanlarla ilgili, mutlaka ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmalı. Zaten hiçbirimiz bu tür vicdansızlığı tasvip etmiyor ve şiddetle reddediyoruz” dedi.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının donarak ölmelerinin önüne geçilmesi için barınaklar yapılması gerektiğine dikkat çeken Acu, “Birçok şoför yollarda dikkatsiz araç sürmekte ve tabii ki talep etmeden hayvanları ezmekteler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ülkemiz genelinde tüm belediyelerimiz, barınak kursunlar demişti. Gerçekten de belediyelerimiz, acilen konuya hassasiyet göstererek, hayvan barınakları inşa etmeliler. Her ilçede böyle bir barınak kurulması takdirde, sorun büyük ölçüde çözülmüş olur. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlar, resmi daireler, kendi bahçelerinde hayvanlar için kafesler yaparak, en azından soğuk kış günlerinde, hayvanların soğuktan donmalarının önüne geçebilirler” ifadelerinde bulundu.

Kur’an’ı Kerim’de hayvanlarla ilgili ayetlerin bulunduğuna değinen Acu, “Yüce Allah, Kur’an’ı Kerim’de, ‘Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da, ancak sizin gibi birer ümmettir’ buyurmaktadır. Yine bir başka ayette, ‘En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Cenab-ı Allah’ın eseri olarak kıymetli ve özeldir. Allah tarafından; insanlara emanet edilmiştir’ buyrulmaktadır. Yani hayvanlar, Allah’ın sessiz kullarıdır. Dolayısıyla, bütün insanlık âlemi, hayvanlara karşı son derece insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir. Hayvanlara karşı merhametli olmak, İslami ve insani sorumluluklarımızdandır. Bizler evlerimizde rahat yaşıyor ve uyuyoruz. Hayvanlar ise nerede güvenilir bir yer bulsalar orada uyurlar. Yazın evlerimizin yanına, artan yemeklerden birer tabak ve bir tabak su koysak, Cenab-ı Allah katında, bir değer arz eder. Yani konu, bütün insanlığı ilgilendiren, hepimize sorumluluk yükleyen, son derece hassas ve ötelemeye gelmeyen bir konu. Lütfen, hiç değilse bu özel bir günde, böylesi hayati bir konuya hassasiyet gösterelim” diye konuştu.