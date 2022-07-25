Diyarbakır’ın değeri unutulmadı, bakım evinde ziyaret edildi

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, kenttin değerlerinden dengbej Zülfikar Yumruk’ı huzur evinde ziyaret ederek eskileri yad etti.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğan dengbej Zülfikar Yumruk, gençlik yıllarında davetler üzerine köy meclislerinde, düğünlerde söylediği Kürtçe şarkılarla nam salan ve daha sonra, 1970’li yıllarda İstanbul’dan gelen bir plak şirketi sahibi tarafından keşfedilip İstanbul’a götürüldü. Kürtçe yasağının kalkmasından sonra Diyarbakır’da da kaset çıkaran Zülfikar Yumruk, birçok televizyon kanallarında yer alarak yazdığı sayısız şiirlerini Kürtçe olarak seslendirdi. Yaklaşık 6 ay önce bakım evine kalmaya başlayan Yumruk’u sevenlerinden Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, çeşitli hediyelerle ziyarette bulunarak eskileri yad etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Yüksel, Zülfikar Yumruk’un bir değer olduğunu hatırlattı. Yüksel, “Bizim değerimizdir, televizyonlarda çok yer aldı. Biz değerimizi bileceğiz, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı olarak bakım evinde olduğunu duyunca vefa borcumuz olarak buraya geldik. Büyük eserlere sahip bir şair. Bir olaya şahit olduğu an, 10 dakikada şiire dökecek derecede bilgedir. Onun yanında çocukluğumuza gidiyoruz” dedi.