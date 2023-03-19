Diyarbakır’dan, Wushu Kung-Fu’da madalyalara ambargo

Diyarbakır, 43 sporcuyla katılım sağladığı Wushu Kung-Fu Türkiye müsabakalarında toplamda 41 madalya kazandı.

Diyarbakır’dan 43 Wushu Kung-Fu sporcunun katılımı sağladığı 5-17 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung- Fu Türkiye müsabakaları ve Milli Takım seçmeleri sona erdi. Türkiye genelinde 1944 Sporcu katılım sağladığı şampiyonaya Diyarbakır ili 43 Sporcuyla katılım sağladı.

Diyarbakır Wushu Kung-Fu il Temsilcisi Ramazan Şenol, müsabakalar sonrası açıklamalarda bulundu. Şenol, "Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan deprem 10 il gibi Diyarbakır ilimizde de hissedilmiş olup büyük acılar ve kayıplara neden olmuştur. Bizim bazı sporcularımızın evleri hasar görmüş ve çadır kentlerde ve başka akrabalarında kalan sporcularımızın ne kadar moralleri ve psikolojik olarak bozuk olsa bile Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takımlar Seçmelerinde büyük başarı göstererek adeta şampiyonaya damga vurmaları bizleri gururlandırmıştır. Burada şampiyon olan sporcular ülkemizde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve Diyarbakır ilimizi temsil ederken, derece alan diğer sporcularımız ise uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Bu şampiyonada bizleri yalnız bırakmayan maddi ve manevi destek veren herkese teşekkürler ederiz" dedi.