Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya 5 tır içme suyu desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa’ya içme suyu gönderdi. Büyükşehir Belediyesi, toplamda 5 tır içme suyu göndereceği bildirildi.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle, bölgede çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da personel ve araç desteğinin yanı sıra ihtiyaç duyulan içme suyu için çalışma başlattı.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte üretim yapan bir firmadan satın aldığı 5 litrelik 6 bin 200 koli içme suyunu tır kamyonları ile Şanlıurfa’ya gönderdi.

Şu ana kadar Şanlıurfa’ya 2 tır içme suyu gönderen Büyükşehir Belediyesi, toplamda 5 tır içme suyu göndereceği belirtildi.