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Diyarbakır’dan Rize’deki arama kurtarma çalışmalarına ekip gönderildi

Rize’de yaşanan sel felaketi sebebiyle yapılan arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde devam ediyor. Diyarbakır’dan da, Anda Arama Kurtarma ekibi olay bölgesine intikal edip, afet bölgesinde koordinasyona katıldı.

DİYARBAKIR 16.07.2021, 10:13
Diyarbakır’dan Rize’deki arama kurtarma çalışmalarına ekip gönderildi
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Rize’de yaşanan sel felaketi sebebiyle yapılan arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde devam ediyor. Diyarbakır’dan da, Anda Arama Kurtarma ekibi olay bölgesine intikal edip, afet bölgesinde koordinasyona katıldı.

Diyarbakır Anda Arama Kurtarma İl Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, ekiplerinin Rize’ye ulaşarak çalışmalara başladığını söyledi. Yaşa; "Ülkemize ve Rize halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, ihtiyaç halinde yedek ekiplerimizi de hazırda bulunduruyoruz, Rabbim ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun kardeşlerimizin de yardımcısı olsun" dedi.
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