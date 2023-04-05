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Diyarbakır’dan Adıyaman’a içme suyu desteği
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEPREM FELAKETİNİN YAŞANDIĞI İLLERDEN ADIYAMAN’A İÇME SUYU GÖNDERDİ.
DİYARBAKIR 05.04.2023, 13:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman’a içme suyu gönderdi.
Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte üretim yapan bir firmadan satın aldığı 5 litrelik 25 bin şişe içme suyunu tır ile Adıyaman’a gönderdi.
Büyükşehir Belediyesi, depremde etkilenen Diyarbakır ve diğer kentlerde destek çalışmalarına devam ediyor.