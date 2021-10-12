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Diyarbakır’daki sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 12.10.2021, 13:31
Diyarbakır’daki sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda oluşturduğu ekiplerle sağlık kuruluşlarında denetim yaptı. Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimleri periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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