Diyarbakır’daki hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININA KARŞI KENTTE FAALİYET YÜRÜTEN HASTANELERİN BAHÇELERİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kentte faaliyet yürüten hastanelerin bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kentte, başta denetimler olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek kamuya açık alanları koruma altına almayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor. Gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta kentte faaliyet yürüten hastanelerin bahçelerini deterjanlı suyla yıkadı ve yıkanan alanları dezenfekte etti.
Temizlik ve dezenfekte çalışmaları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Ağzı ve Diş Hastalıkları Hastanesinde yürütüldü. Çalışmalar kapsamında hastanelerin acil ve poliklinik girişleri, hasta bekleme salonları ve otoparklar aktif mikrop sökücü, kir ve yüzey temizleyicilerle yıkandı.
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