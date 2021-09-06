Diyarbakır’daki göletlere 1 milyon 280 bin balık bırakıldı

2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il sınırları dahilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde çalışma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ uygulanıyor. 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il sınırları dahilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı. Şanlıurfa Atatürk Barajı Su ürünleri Baş Mühendisliği Balık Üretim Tesisinden temin edilen toplam 1 milyon 281 bin adet yavru sazan balığı kentteki iç su kaynaklarına bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edeceğini ve sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekir” dedi.