banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Diyarbakır’daki göletlere 1 milyon 280 bin balık bırakıldı

2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il sınırları dahilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde çalışma yaptı.

DİYARBAKIR 06.09.2021, 14:45
Diyarbakır’daki göletlere 1 milyon 280 bin balık bırakıldı

2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il sınırları dahilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde çalışma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ uygulanıyor. 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il sınırları dahilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı. Şanlıurfa Atatürk Barajı Su ürünleri Baş Mühendisliği Balık Üretim Tesisinden temin edilen toplam 1 milyon 281 bin adet yavru sazan balığı kentteki iç su kaynaklarına bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edeceğini ve sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekir” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0