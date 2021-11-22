Diyarbakır’daki bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Belenli Mahallesine bağlı Çaybaşı mezrasında uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararının alınarak hayata geçirildiği ifade edildi. Karantina kurallarının uygulandığı ve sosyal izolasyonun sağlandığı Çınar ilçesi, Belenli Mahallesine bağlı Çaybaşı mezrasinda uygulanan karantinanın 22 Kasım 2021 tarihi saat 12.00 itibariyle sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.