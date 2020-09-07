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Diyarbakır’da Zabıta Haftası etkinlikleri
DİYARBAKIR'IN SUR İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI NEDENİ İLE KENTTEKİ VATANDAŞLARA KARANFİL DAĞITTI.
DİYARBAKIR 07.09.2020, 16:13
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Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeni ile kentteki vatandaşlara karanfil dağıttı.
Zabıta teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş ve beraberindeki kurum personeli, kentte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendilerine karanfil dağıttı. Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtıklarını söyledi.
Karanfil alan esnaf ve vatandaşlar güzel davranışlarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.
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