Diyarbakır’da zabıta ekipleri tatlıcıları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tam kapanma kısıtlamalarından muaf olan tatlıcıları denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde kısıtlamadan muaf olup hizmet vermeye devam eden iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan iş yerlerini denetledi. Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için yapılan denetimde, ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen ve maske kullanımlarını kontrol etti.

Zabıta Daire Başkanlığı, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini uyarıp vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı satış yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı ve bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.