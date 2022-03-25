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Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaçak yapılara geçit vermiyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesindeki kaçak yapıyı kaldırdı.
DİYARBAKIR 25.03.2022, 17:16
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesindeki kaçak yapıyı kaldırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla kaçak yapılara izin vermiyor. Özdemir Mahallesinde kaçak yapıyı tespit eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, alanın temizlenmesi için harekete geçti.
Büyükşehir ve Bağlar Belediyesi Zabıta ile Yapı Kontrol ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla kaçak yapı kaldırılarak işgale son verildi.