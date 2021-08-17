Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaçak kesim denetimine çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde veteriner kontrollünde yapılmayan kaçak adak kurban besiciliği, satışı ve kesimine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde kaçak adak kurban besiciliği, satışı ve kesimi yapan kişilere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde veteriner kontrollünde yapılmayan, yerleşim alanlarında izinsiz olarak hayvan besiciliği, satışı ve kesimi yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kamusal alan işgaline son verildi

Kamusal alanı izinsiz ve ruhsatsız işgal ederek, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hayvan yemliği, çit örgü ve benzeri malzemelere el koyan ekipler, izinsiz şekilde ticari faaliyet yürütenler hakkında cezai işlem uyguladı.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlara da çağrıda bulunarak halk sağlığını tehdit eden, izinsiz ve steril ortamda yapılmayan hayvan besiciliği, satışı ve kesimlerini Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına bildirmelerini istedi.

Büyükşehir Belediyesi, koordinesinde yapılan denetimlerde Bağlar İlçe Tarım Müdürlüğü, Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet ekipleri de yer aldı.