Diyarbakır’da yüzlerce medrese talebesi iftarda buluştu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı ve Yüksel Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar buluşmalarını bu yıl da Seyfülmülük İlim Medresesi’nde gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Mehmet Yüksel, Kadir Gecesi dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri iftar buluşmasını bu yıl da gerçekleştirdi. Bağıvar beldesinde bulunan Seyfülmülük İlim Medresesi’nde düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl geleneksel olarak Kadir Gecesi’nde Seyfülmülük İlim Medresesi’nde iftar yemeği düzenlediklerini belirten Yüksel, “Bu akşam Seyfülmülük İlim Medresesi’nde mübarek Kadir Gecemizin hürmetine iftarımızı birlikte açtık. Bu ayın bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, depremin yaralarını hızlıca sarmamıza vesile olacağı inancındayım. Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin Diyarbakırlı hemşehrilerim başta olmak üzere, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini, deprem felaketinin açtığı yaralarımızı sarmamıza vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.