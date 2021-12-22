Diyarbakır’da yürütülen çalışmalarla yollar kardan kapanmaktan engellendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 14 mahallede toplam 244 kilometrede yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi, mevsimin ilk karın yağmasının ardından vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Kulp, Lice, Hani ve Silvan’da etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 244 kilometre yol ağında yaptığı çalışmada kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. 9 iş makinası, 21 personelle gerçekleşen kar temizleme çalışması sonunda 14 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için yapılan karla mücadele çalışmaları özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıksız şekilde devam ediyor.