Diyarbakır’da yöresel lezzetlerin buluşması gerçekleştirildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 55 ilden 157 firmanın katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl 246 bin rekor ziyaretçi ve 52 farklı ilden 150 firmaya ev sahipliği yapan ve geniş bir yelpazede zengin lezzet çeşitliliği sunan 4.Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı ile yöresel ürünlerin markalaşarak yeni pazarlara açılma hamlelerine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Bölge gastronomi turizminin gelişimi bakımından da önemli bir platform olan fuar, Hatay’dan Adıyaman’a, Aydın’dan Afyonkarahisar’a, Ankara’dan Batman’a, Mersin’den Bitlis’e, Bursa’dan Çankırı’ya, Denizli’den Çorum’a, Düzce’den Elazığ’a, İstanbul’dan Erzurum’a, Amasya’dan Gümüşhane’ye, İzmir’den Malatya’ya, Antalya’dan İran Urumiye’ye kadar yedi farklı coğrafi bölgeden ve yurtdışından gelecek olan 167 firma ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

15 Kasım 2022 Salı günü dördüncü kez kapılarını açan fuarda 55 farklı ilden 167 firma ve kuruluş ürünlerini 6 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak. Yedi Coğrafi Bölge’nin eşsiz yöresel lezzetlerinin sergileneceği fuarda, onur konuğu Hatay’a ait yöresel yemekler de sahne mutfakta hazırlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü şef, gurme, akademisyen ve bloggerların da yer aldı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar ile renklendi.

"Gurme fuarı bölgenin gastronomi turizmine önemli bir destek sağlayacak"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya açılışta yaptığı konuşmada “Bu yıl 4’ünüsünü düzenlemekte olduğumuz Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarımızı çok geniş bir yelpaze ile gerçekleştiriyoruz. Bu fuar ülkemiz ve bölgemiz gastronomi turizmine önemli katkılar sağlayacak bir fuar olması itibariyle oldukça önemli bir fuar. Her alanda olduğu gibi gastronomi alanında başta ilimiz Diyarbakır olmak üzere bölgemiz önemli bir potansiyele sahip. 33 medeniyetin izlerini daha dün gibi canlı tutan bu coğrafyada her bir kültürün, her bir lezzetin kendine has bir ayrıcalığı, cazibesi var. Bizler işte bu kültürel zenginliğimizi bütün dünyaya tanıtmak, bölgemizi gastronomi alanında bir merkez yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Oda olarak 2020’de gastronomi alanında başlattığımız Coğrafi İşaret Tescili başvuruları çerçevesinde 64 ürünün başvurusunu yaptık. Bugün itibariyle 48 yöresel lezzetimizin coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Ayrıca Karacadağ Pirinci, Boğazkere Üzümü ve Çermik Biberi’nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almak için başvuruda bulunduk. Çok yakın bir zamanda ilimizin birçok yerel ürün ve lezzetini dünya literatürüne yerleştiriyor olacağız. Dolayısıyla bölge turizmine de çok önemli katkılar sağlamayı umuyor, kararlılıkla çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz” dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise, 55 farklı ilden 167 firma ve kuruluşun katılım sağladığı fuarın Mezopotamya’nın ortasında tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri olan Hatay ve Diyarbakır illerinin bir birinden farklı lezzetlerini tatmış ve tanıtmış olacaklarını söyledi. Yeşil, “Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, zengin lezzet çeşitliliği sunan yöresel ürünlerin markalaşması, coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olacaktır. Buğdayın ilk evcileştirildiği, yerleşik tarıma ilk geçilen, günümüz uygarlıklarının ve gastronominin başlangıç noktası olan ilimizde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz belirterek fuarın hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.