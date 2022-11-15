Diyarbakır’da yöresel lezzetler fuarı açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince desteklenen 55 ilden 157 firmanın katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl 246 bin rekor ziyaretçi ve 52 farklı ilden 150 firmaya ev sahipliği yapan ve geniş bir yelpazede zengin lezzet çeşitliliği sunan 4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı ile yöresel ürünlerin markalaşarak yeni pazarlara açılma hamlelerine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Bölgede gastronomi turizminin gelişimi bakımından da önemli bir platform olan fuar, yedi farklı coğrafi bölgeden ve yurtdışından gelen olan 167 firma ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Dördüncü kez kapılarını açan fuarda 55 farklı ilden 167 firma ve kuruluş ürünlerini 6 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak. Yedi Coğrafi Bölge’nin eşsiz yöresel lezzetlerinin sergileneceği fuarda, onur konuğu Hatay’a ait yöresel yemekler de sahne mutfakta hazırlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ünlü şef, gurme, akademisyen ve bloggerların da yer aldığı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar ile renklendi.

Fuarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, yöresel lezzetler fuarının şehirlerin tanıtımı açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Hem Diyarbakır’ın hem de fuara katılan firmaların tanıtımının iyi olacağına değinen Su, “Hem ilimizin hem de buraya katılan illerin firmaları, yöresel lezzetlerinin tanıtımı açısından çok çok önemlidir. Bu anlamda buraya katılan her ilimiz ve firmalarımız o ilin yöresel lezzetlerini tanıtmış olacaklar. Hem bunların tanıtımını gerçekleştireceğiz, hem de fuarda ticari anlaşmaların yapılabildiği imkan sağlayan organizasyonların buna da büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Biz Diyarbakır ili olarak 48 tane ürünümüz bulunmakta. Bu ürünlerimizi fuarda sergiliyoruz. Diğer illerimiz de ürünlerini sergiliyor” dedi.

Van’dan fuara Van balının tanıtımı için gelen Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Van’ın değerlerini tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ticaret borsası olarak burada Van balı ve otlu peynirini tanıtmak için standımızı açtık. Amacımız Van’ımızın gerçek balını tanıtmaya çalışmaktır” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra Vali Su, fuarın açılışında örgü peynirini kestikten sonra firmaların yöresel lezzetlerinden tattı.

Fuara Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, fuarın onur konuğu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ziyaretçiler katılım sağladı.