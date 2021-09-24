banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Diyarbakır’da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

Bilardo branşında Diyarbakır’ın tek Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi olan Klasik Bilardo Spor Salonu, kentte kırılan yeni bir rekora ev sahipliği yaptı.

DİYARBAKIR 24.09.2021, 10:39
Diyarbakır’da yıllar sonra bilardoda bir ilk yaşandı

Bilardo branşında Diyarbakır’ın tek Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi olan Klasik Bilardo Spor Salonu, kentte kırılan yeni bir rekora ev sahipliği yaptı.

Üç Bant Bilardo disiplininde oynayan Harun Yüce adlı sporcu, Süleyman Metin ile yaptığı karşılaşmada, uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak, karşılaşmaya çok hızlı başlayan, ardı ardına aldığı sayılarla, rakibini 17-0 mağlup etti. Rakibi Metin ise sadece boş geçen birkaç atış yapabilirken, bilardoda bu tür farklarla elde edilen zafer ‘kara liste etmek’ olarak adlandırılıyor.

Bu farklı galibiyet sonrasında duygularını ifade eden Yüce "Yıllar sonra böylesi bir skorla galip gelmek, gerçekten mutluluk verici. Rakibim masada bir varlık gösteremedi. Rahat maçın sonunda kazanan ben oldum, sevinçliyim" dedi.

Metin ise Yüce ile yapacağı önümüzdeki müsabakalarda, kendisinin de bu skoru yakalamak için mücadele edeceğini, bu rekorda kaybeden taraf olduğu için üzgün olduğunu söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0