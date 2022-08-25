Diyarbakır’da yeşil alanları sıcaklardan koruma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artması üzerine bitkileri korumak için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi, bitkilerin aşırı hava sıcaklıklarından olumsuz şekilde etkilenmemesi için oluşturduğu ekipler, gündüz-gece olmak üzere yeşil alanlarda sulama yapıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezinde 1 milyon 20 bin metrekarelik refüjlerdeki bitkilerin sıcaklardan etkilenmemesi için her gün 15.00-23.00 ile 23.00-07.00 saatleri arasında 52 personel, 20 tonluk 17 büyük ve 10 tonluk küçük arasözlerle sulama işlemini gerçekleştiriyor.

Oluşturulan 35 kişilik bir diğer ekip ise 15.00-23.00 ile 07.00-23.00 saatleri arasında çift vardiya şeklinde fıskiyelerle refüj ve kaldırımlarda yer alan bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, hava sıcaklıkları düşünceye kadar çalışmalarına devam edecek.